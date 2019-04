Lavoro, sì a 903 assunzioni nella Giustizia e concorso per altri 1850 posti

"Oggi ho dato il via libera al decreto che prevede la pronta assunzione di 903 assistenti giudiziari mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, e l'avvio di una procedura concorsuale per 1.850 funzionari giudiziari".

Lo afferma il ministro della P.a, Giulia Bongiorno, in una nota. "Percorso analogo è in via di conclusione - fa sapere - anche per tutte le altre amministrazioni centrali (ministeri, agenzie, enti pubblici non economici)". (ANSA)

© Riproduzione riservata