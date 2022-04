"I Leoni di Sicilia" della trapanese Stefania Auci, al via il casting per la serie tv sui Florio

La storia dei Florio diventa una serie televisiva diretta dal regista Paolo Genovese e prodotta dalla Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production srl. Sono aperti i casting per ruoli da protagonisti e comparse delle vicende raccontate nei romanzi della scrittrice trapanese Stefania Auci "I Leoni di Sicilia" e nel sequel "L’Inverno dei Leoni" editi da Casa Editrice Nord. Le riprese si svolgeranno a Roma e Palermo dal prossimo luglio e fino a dicembre 2022. Tutto ruoterà attorno alla famiglia imprenditoriale dei Florio, dinastia di armatori e imprenditori protagonista di un'epoca d'oro dello sviluppo economico della Sicilia dell'Ottocento, con Paolo Florio che da Bagnara Calabra arrivò sull’Isola per cercare fortuna in compagnia del fratello Ignazio. La storia è stata raccontata ne "I Leoni di Sicilia" e nel sequel "L’Inverno dei Leoni".

Le figure ricercate

I casting sono aperti alla ricerca di un ragazzo siciliano di età compresa fra i 19 ed i 20 anni e dai colori chiari naturali che avrà il ruolo del giovane Vincenzo Florio. E' preferibile non avere piercing, tatuaggi, rasature e doppi tagli. Non verranno accettate candidature da parte di minorenni e di non siciliani.

Documenti da inviare

La partecipazione ai casting avverrà esclusivamente online, scrivendo al seguente indirizzo email: ileonicasting@gmail.com riportando nell’oggetto la dicitura "VINCENZO FLORIO 18 ANNI". Vanno allegati una foto primo piano su sfondo neutro; una foto figura intera su sfondo neutro. Nella mail si devono inserire dati anagrafici completi del candidato (cognome, nome, data e luogo di nascita, città di residenza) e due contatti telefonici.

