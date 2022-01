"I Leoni di Sicilia" della trapanese Stefania Auci, a febbraio via alle riprese della serie tv sui Florio

Il bestseller "I Leoni di Sicilia" della scrittrice trapanese Stefania Auci, edito da Casa Editrice Nord, diventerà una serie tv. La saga dei Florio è pronta per sbarcare sul piccolo schermo: la casa di produzione Lotus Production ha annunciato il nome del regista, Paolo Genovese, e l’inizio delle riprese che, sembrerebbe, partiranno nel mese di febbraio proprio in Sicilia.

La serie dovrebbe essere disponibile solamente in streaming su Disney + e Star, ma non è ancora noto il cast e i luoghi precisi delle riprese. Tutto ruoterà attorno alla famiglia imprenditoriale dei Florio, dinastia di armatori e imprenditori protagonista di un'epoca d'oro dello sviluppo economico della Sicilia dell'Ottocento, con Paolo Florio che da Bagnara Calabra arrivò sull’Isola per cercare fortuna in compagnia del fratello Ignazio. La storia è stata raccontata ne "I Leoni di Sicilia" e nel sequel "L’Inverno dei Leoni".

Nei prossimi giorni, dunque, si procederà alla selezione del cast e nel mese di febbraio dovrebbero iniziare le riprese.

