Tale e Quale Show: trionfano i Gemelli di Guidonia, seconda la palermitana Francesca Alotta

I Gemelli di Guidonia vincono l'undicesima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che premia chi imita meglio i grandi della musica, non solo nella voce, ma anche nel trucco, nelle movenze e nella gestualità. I tre fratelli casertani Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino si laureano campioni con 467 punti grazie al trionfo nell'ultima puntata, in cui si sono esibiti interpretando il brano Help dei Beatles.

Chiude al secondo posto, con 436 punti, la palermitana Francesca Alotta: dopo aver impressionato il pubblico nella sesta puntata con una perfetta imitazione di Mia Martini, la cantante siciliana stavolta ha ottenuto una buona performance chiudendo l'esperienza nel programma giocando il ruolo di Loredana Bertè.

Terzo posto, con 426 punti, invece, per Deborah Johnson e la sua bella rappresentazione di Save a little prayer nella versione di Aretha Franklin. Lo show adesso si prenderà una settimana di pausa per lasciare spazio al match della Nazionale per poi tornare il 19 novembre con una puntata speciale, un torneo con in gara i primi 7 classificati di questa ultima edizione e quattro concorrenti della decima: Barbara Cola, Carolina Rey, Pago e Virginio.

