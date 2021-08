"Viola come il mare" con Can Yaman e la Chillemi, tutto sulla fiction ambientata a Palermo

Sale l'attesa per la nuova fiction che vedrà come protagonisti - insieme sul piccolo schermo - Can Yaman star di Daydreamer e l'attrice messinese Francesca Chillemi, ex Miss Italia.

Prodotta la Lux Vide, la fiction s'intitola "Viola come il mare". La trama si ispira al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Stanzini.

La protagonista è Viola, interpretata dalla Chillemi nata a Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia. Viola è una giornalista romana che per lavoro si è trasferita a Palermo. Nonostante i suoi successi lavorativi, Viola deve fare i conti con una malattia degenerativa che le rende difficile ogni movimento.

Inoltre, è anche affetta da un disturbo della percezione. Tuttavia, riesce ad eccellere nel lavoro specialmente quando inizia ad indagare sull'omicidio di una ragazza siciliana di 20 anni.

