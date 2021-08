Arisa a Palermo a Ferragosto, a settembre altri due concerti in Sicilia

Arisa arriva in Sicilia. Canterà a Palermo, alla Tonnara Florio, la sera del 15 agosto. Tornerà nell’Isola il 6 e il 7 settembre, prima nel Belice, a Partanna (Teatro Lucio Dalla), e poi in provincia di Catana, all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea. Concerti inizialmente programmati per i primi giorni di agosto e poi rinviati di un mese.

Ma già a Ferragosto la doppia vincitrice di Sanremo (nel 2009 fra le Nuove proposte con Sincerità e nel 2014 fra i big con Controvento) sarà la protagonista del secondo appuntamento della rassegna musicale promossa dal gruppo Zaharaziz-Karol. Lo spettacolo, che sarà preceduto da una cena prevista per le 20.30, è curato da Pippo Balistreri, direttore di palco di Sanremo da 38 anni, e sarà presentato dalla giornalista Nadia La Malfa.

Nel corso della carriera Arisa (all'anagrafe Rosalba Pippa) si è contraddistinta per il raffinato timbro vocale e per la versatilità. Ha anche lavorato nel mondo cinematografico, come attrice e doppiatrice, in ambito televisivo, come giudice di importanti talent show (X Factor e Amici) e come presenza fissa in programmi televisivi (Victor Victoria – Niente è come sembra). Ha all’attivo sei album in studio, un Ep e due raccolte, vanta quattro certificazioni platino (con Malamorenò, La notte, Meraviglioso amore mio, Controvento) e due certificazioni oro (con L'amore è un'altra cosa e Guardando il cielo). Ha partecipato sette volte al Festival di Sanremo, l’ultima quest’anno con il brano Potevi fare di più. Nell'edizione del 2015 è stata anche co-conduttrice del Festival assieme ad Emma, primo conduttore Carlo Conti.

La cantante genovese, che compirà trentanove anni il 20 agosto, non ha mai nascosto il suo forte legame con la Sicilia ed in particolare con Palermo. L'autore di tanti suoi successi (Sincerità, La notte, Controvento), all'epoca legato anche sentimentalmente con la cantante, è il palermitano Giuseppe Anastasi. E di Palermo è anche il pianista che l'accompagna nelle tournée, Gioni Barbera. Ha dichiarato nei giorni scorsi che non andrà via dalla città senza avere prima mangiato 'u pani ca meusa. Grazie per la... sincerità.

Ticket su https://www.tickettando.it/film/19380 e su www.tonnaraflorio.it

