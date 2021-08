Il ritorno sul palcoscenico di Fabrizio e Federico... i Sansoni

Cosa si inventeranno stavolta? Perché chi li ha seguiti sin dai primordi fa fatica a immaginare che altro c’è da tirare fuori dalla storia di due fratelli che si prendono in giro, si accapigliano, strabuzzano gli occhi, si danno reciprocamente del matto, ma alla fine si vogliono un gran bene e se lo dicono anche in scena. Del resto, i loro spettacoli non hanno mai seguito un cliché, tanto meno le continue incursioni sul web, quando persino il tormentone «Chiedo per un amico» finisce per apparire sempre originale e ben piazzato. Sono proprio loro, I Sansoni, e stasera tornano sul palco, a Palermo, al parco di Villa Filippina. Sarà la prima di una serie di esibizioni che li porterà in giro per la Sicilia.

I due comici palermitani - i fratelli Fabrizio e Federico Sansone - racconteranno con ironia il loro rapporto, consapevoli che in ogni famiglia c’è sempre un fratello più furbo e un altro sulle nuvole, un fratello che vuole sempre avere ragione e l’altro che subisce, un fratello più buono e l’altro un po’ meno. Campioni del web, riconosciuti a tutte le latitudini, vantano oltre 400 milioni di visualizzazioni totali in soli tre anni e su tutte le piattaforme digitali (Facebook, Youtube, Instagram e TikTok). Grazie soprattutto, ammettono, a un video che più di ogni altro incarna il loro stile ironico ma sempre attento al sociale e pronto a mettere alla berlina chi pecca di becera intolleranza. Si tratta dell'ormai celebre IO non SONO RAZZISTA, però…, interpretato assieme ai Sansoni da una straordinaria Stefania Blandeburgo, che da solo ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni.

I Sansoni hanno debuttato a teatro nel 2018 con il loro primo spettacolo Fratelli, ma non troppo! (all'Agricantus l'applauditissimo esordio, con tanto di scuse a mamma e papà, spesso presenti nelle spassionate conversazioni fraterne), che nel tempo li ha portati a riempire il calendario eventi in Sicilia, ma anche in due importanti appuntamenti a Roma e Pescara, nei quali hanno riscontrato successo di critica e pubblico. Numerose anche le presenze in televisione, come la conduzione di alcune puntate con Maddalena Corvaglia di Paperissima Sprint su Canale5, la conduzione di Top5-Ciao Darwin, il programma in streaming del noto show Ciao Darwin, l’ospitata durante la finale del Festival di Castrocaro, condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino in diretta su Rai2, la conduzione della rubrica quotidiana di attualità in chiave ironica nel programma Ogni Mattina, in onda su Tv8 e condotto da Adriana Volpe. Quest'anno i Sansoni hanno anche lanciato il primo show interattivo comEDYteVOI, co-autore lo sceneggiatore e giornalista Tancredi Bua: tre appuntamenti in diretta ogni lunedì sera dal 24 maggio sulle loro piattaforme digitali con protagonista assoluto il pubblico, che con i messaggi suggerisce quello che Fabrizio e Federico devono fare, costringendoli ad improvvisare e quindi permettendo loro di esprimere il meglio della loro verve comica.

Oggi, dopo la tv e i social, è arrivato il momento di tornare on stage. Stasera si comincia: mercoledì 11 agosto, parco di Villa Filippina, a Palermo. Titolo dello spettacolo: I Sansoni, ma non troppo. Venerdì 13 agosto la prima replica a Gela, alle Mura Timoleontee. Martedì 17 agosto Castellammare del Golfo, all'Arena delle Rose. Venerdì 20 agosto appuntamento a Triscina di Selinunte, frazione balneare di Castelvetrano, presso il Teatro Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. L'indomani, sabato 21 agosto, si torna in provincia di Caltanissetta, al Parco urbano Salvatore Genco di Mussomeli.

Per biglietti e informazioni visitare il sito www.vivoconcerti.com.

© Riproduzione riservata