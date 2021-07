Tale e Quale Show torna dal 17 settembre: Carlo Conti svela chi sono i concorrenti

Torna dal 17 settembre in prima serata su Rai1 "Tale e Quale Show", un appuntamento che il pubblico tv ama molto ed è Carlo Conti a svelare i concorrenti della nuova edizione attraverso il suo profilo Instagram.

Si va da un giovane come Ciro Priello dei The Jackal, reduce dal clamoroso successo di Lol - Chi ride è fuori, fino a nomi storici della tv come Alba Parietti e Biagio Izzo. Ma anche Francesca Alotta, cantante palermitana che ha raggiunto il successo grazie alla canzone interpretata con Aleandro Baldi, "Non Amarmi", e ancora Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Federica Nargi, ex Velina di Striscia la Notizia e compagna dell'ex calciatore Alessandro Matri. Dennis Fantina è un ex vincitore del talent di Maria De Filippi che ha partecipato anche ad altri programmi musicali come All Togheter Now con Michelle Hunziker. I Gemelli di Guidonia, già noti con il nome Effervescenti Naturali, sono tre fratelli: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. E infine Deborah Johson, è una cantante, figlia di Wesley Johnson, in arte Wess.

© Riproduzione riservata