Pippo Baudo oggi compie 85 anni: tanti auguri al re della tv italiana

Il presentatore che ha fatto la storia della televisione italiana, Pippo Baudo, oggi compie 85 anni. Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, laureato in giurisprudenza (professione che non porterà avanti) ma, innamorato del mondo dello spettacolo, si sposta presto a Roma per inseguire il sogno del piccolo schermo.

L'esordio di SuperPippo in tv arriva negli anni Sessanta e nella sua carriera presenta programmi di grande successo, tra cui Settevoci, Fantastico, Canzonissima, Novecento, Domenica In. È il conduttore record del Festival di Sanremo: ha guidato ben tredici edizioni tra il 1968 e il 2008. È tra i principali conduttori della Rai, (ma ha lavorato per pochi anni anche in Mediaset).

Pippo "nazionale" non ha mai dimenticato la sua Sicilia, dove ha mosso i primi passi sul palcoscenico e che descrive come una terra dalla "bellezza infinita, unica al mondo".

Nei suoi programmi ama curare ogni dettaglio, la conduzione, gli ospiti e perfino le musiche, le scenografie e i costumi. Celebre la sua frase "L'ho inventato io!", che ricorda un Pippo Baudo talent scout che ha portato alla ribalta numerosi artisti e personaggi, tra cui Al Bano, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Laura Pausini, Gigi D’Alessio, Michelle Hunziker, Beppe Grillo, Tullio Solenghi, Eros Ramazzotti, Barbara D’Urso, Andrea Bocelli, Giorgia, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Anna Tatangelo.

E a Baudo arrivano gli auguri del presidente della Regione Nello Musumeci: "A Pippo Baudo, che oggi spegne 85 candeline, ho rivolto gli auguri più sinceri da parte mia e della Comunità siciliana. Profondamente legato alla propria Isola, Baudo è da oltre mezzo secolo la più alta testimonianza della sicilianità nella televisione italiana. Da concittadino e da estimatore alzo il calice per brindare, nel giorno del suo compleanno, assieme alle tantissime persone che gli vogliono bene".

© Riproduzione riservata