Tornano in Sicilia le giornate del Fai: il 5 e il 6 giugno alla scoperta del patrimonio culturale

Tornano in Sicilia le giornate del Fai di primavera. L'appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 giugno.

L'attesa manifestazione del fondo ambiente italiano rappresenta un forte segnale di ripartenza. Tuttavia - assicura lo staff organizzativo - si svolgerà tutto nel rispetto dei protocolli sanitari imposti dalla pandemia.

Inizialmente, la kermesse si sarebbe dovuta svolgere il 15 e 16 maggio. Date poi slittate per via della zona arancione in cui è stata collocata la Sicilia. Tornata in zona gialla, l'Isola si dice nuovamente pronta a ripartire alla scoperta di luoghi di grande fascino, molti dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale.

I luoghi aperti in Sicilia e le modalità di partecipazione all’evento saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Palermo, a Palazzo d'Orleans, venerdì 28 maggio, alle 9.30.

