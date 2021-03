Chi è Stefano Bronzato: il giovane mago-modello vincitore di Italia's Got Talent 2021

Stefano Bronzato, in arte Steven, è il giovane modello di Verona vincitore dell'edizione 2021 di Italia's Got Talent in onda su Tv8. Giovane, bello e talentuoso si potrebbe definire così il trentenne veronese, già molto conosciuto a livello locale (ma non soltanto) che ha fatto della magia di strada la sua arte e il suo punto di forza.

Nel suo passato le passerelle di moda, con sfilate da modello per DSquared e Valentino, contemporaneamente sfrutta la sua abilità con i giochi di prestigio e nel 2014, quando aveva appena 23 anni, Super!, un canale sul digitale terreste gli dedica un programma realizzato su misura per lui: Steven, Street of Magic.

Già, perché Stefano Bronzato, Steven, ha sempre avuto una passione per le arti magiche. Come dice lui stesso, tutto quello che ha imparato non arriva da una scuola ma dall’esperienza in strada, dai giochi fatti agli amici e la famiglia.

Il giovane ragazzo ha dichiarato aver sempre avuto una passione per le arti magiche fin da quand’era bambino, pur non avendo mai frequentato una scuola di magia.

Ai giudici di Italia’s Got Talent 2021 ha presentato un numero di magia che ha lasciato a bocca aperta i quattro giudici: Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Stefano ha messo in scena un incredibile viaggio nel tempo a base di magia e tecnologia, coinvolgendo in prima persona i quattro giudici. Il trucco del giovane mago inizia con un semplice pennarello e un mazzo di carte.

