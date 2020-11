"Quella notte non cadrà", il singolo di Paolo Palumbo con il feat di Achille Lauro

L'artista sardo Paolo Palumbo firma un nuovo singolo con il featuring di Achille Lauro. Una canzone per ricordare l'importanza di prendersi cura di se stessi, soprattutto nei momenti più difficili.

Dopo aver commosso l'Italia dal palco del Festival di Sanremo 2019 con il brano "Io sono Paolo" e la sua battaglia contro la Sla, Paolo Palumbo annuncia sui social il suo nuovo singolo "Quella notte non cadrà" feat. Achille Lauro, da venerdì 20 novembre in pre-save su Spotify, e in radio e digitale dal 27 novembre (A Columbia release - 2020 Sapori a Colori S.r.l. distributed by Sony Music Entertainment Italy S.p.A.).

"Quella notte non cadrà" - testo di Paolo e Achille Lauro, musica e produzione di Enrico Melozzi - è un brano forte e poetico, un incontro artistico tra due mondi apparentemente lontanissimi che insieme cantano l'importanza di prendersi cura di se stessi, soprattutto nei momenti più difficili, e di non mollare mai. Perché non è ciò che ci accade nella vita a fare la differenza, ma come reagiamo. "Quella notte non cadrà" anticipa un album ricco di collaborazioni che uscirà nel 2021.

"Venerdì 27 novembre uscirà il mio brano: Quella Notte Non Cadrà feat Achille Lauro. Un brano con un grande significato, tutto da scoprire, con un artista veramente unico e ineguagliabile. Ho lavorato a questo brano intensamente, il primo singolo di un album pazzesco in uscita nel 2021. Che emozione! Spero possiate emozionarvi tanto quanto lo sono io in questo momento. VIVA LA VITA!", dice Palumbo.

