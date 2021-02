Da Achille Lauro allo Stato sociale, i nuovi album in uscita

Particolarmente attivo il mercato discografico italiano a pochi giorni dal Festival della canzone Italiana di Sanremo.

Lo Stato Sociale, uno dei progetti convocati da Amadeus nel cast del festival, esce con il quarto disco in quattro settimane, quarto capitolo di una saga che permette ai fan dei «regaz» di Bologna di esplorare ogni singolo anfratto della loro musica con cinque album distribuiti in cinque settimane, affidato ognuno alle cure di un membro della band.

Questa settimana propongono «Lodo», i cinque pezzi di Lodovico Guenzi, forse il più in vista del collettivo, che ospita artisti come Margherita Vicario, cmqmartina, Galeffi, Samuel Heron e Ninni Bruschetta, noto attore messinese, che si è prestato per un breve e divertente cameo.

Un altro protagonista della prossima edizione di Sanremo sarà certamente Achille Lauro, che mostrerà sul palco dell’Ariston nuovamente le proprie doti da performer, il brano con il quale si sgranchisce i muscoli aspettando il 2 marzo si intitola «Solo noi».

Un brano destinato ai piani alti delle classifiche lo pubblicano questa settimana Rocco Hunt e Geolier, due dei maggiori esponenti del rap in lingua napoletana, si intitola «Che me chiamme a fa?».

Molto importante e attesa l’uscita di «20100», il primo singolo da solista di Mobrici dopo lo scioglimento della scorsa estate dei Canova, anche questo disponibile dai primi minuti di questo venerdì. Anche Franco126 esce con un nuovo brano, si intitola «Nessun perchè» e riprende quella strada a metà tra il rap più classico e il cantautorato cosiddetto «indie».

Era molto atteso anche il debutto di Venerus, cantautore dalle sonorità contemporanee particolarmente amato dagli addetti ai lavori, si intitola «Magica musica». Fuori oggi anche «Orango tango» di Margherita Vicario, attrice e cantautrice tra le più seguite della nuova scena italiana.

La carrellata di nuove uscite si chiude con due ritorni eccellenti, quello del rapper milanese Mondo Marcio, tra i primi a celebrare il genere hip hop nelle classifiche di vendite italiane, il disco si intitola «My Beautiful Bloody Break Up"; e poi gli Zero Assoluto con il singolo «Astronave», brano scritto a sei mani insieme a Flavio Pardini, in arte Gazzelle.

