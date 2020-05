La gara di solidarietà di Extroversi, donate visiere per l'ambulatorio di Lampedusa

Continua la solidarietà della poesia attraverso la raccolta fondi per l’acquisto di strumentazioni e dispositivi di protezione per aiutare le sedi sanitarie periferiche e quelle persone che si trovano improvvisamente in difficoltà. Ludovico Gippetto, presidente della Extroart, ha lanciato un appello subito raccolto dagli artisti e simpatizzanti della Rassegna Internazionale del Melologo ExtroVersi che in questi giorni di quarantena, si esibisce in una edizione speciale web.

La rapida raccolta fondi ha permesso di acquistare e donare al Poliambulatorio di Lampedusa Distretto 42 ASP Palermo, le 20 visiere protettive. Con una raccambolesca consegna fatta a Palermo, al dott. Francesco Cascio, Responsabile della Unità Operativa di Lampedusa e Linosa, sono partite dirette nell’isola le preziose mascherine.

“In questa collaborazione poetica del Melologo -dichiara Ludovico Gippetto-, mi sono ritrovato a stretto contatto virtuale, con diverse strutture sanitare per esprimere la nostra solidarietà. Nelle lunghe telefonate con l’amico e musicista Giovanni Costantino, che lavora nel presidio sanitario di Lampedusa, appresi con stupore, che in tutto il presidio avevano solamente due visiere di protezione, che utilizzavano a turno e datati corredi sanitari risalenti alla precedente epidemia SARS del 2002. Informando tutti i partecipanti tramite i social, immediatamente sono stati raccolti i fondi ed acquistate le visiere. La fotografia sorridente pervenuta, è stata una delle gioie più grande di ExtroVersi”.

