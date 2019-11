Il doodle di Google oggi ricorda il pittore Claudio Bravo Camus, ecco chi era

Il doodle di Google oggi è dedicato a Claudio Bravo Camus, di cui oggi ricorre l'anniversario della nascita avvenuta l'8 novembre del 1936. Ma chi era? È stato un pittore iperrealista nato in Cile, a Valparaiso e morto in Marocco nel 2011 dove viveva dal 1972.

Dopo aver recentemente omaggiato la poetessa Sylvia Plath, Google oggi ricorda il pittore del quale mette in evidenza una delle sue peculiarità. Il doodle infatti raffigura dei pacchi, sono alcuni dei suoi dipinti diventati celebri a partire dagli anni Sessanta che avevano come tema dei pacchetti di carta legati con una corda.

Lui stesso spiegò le ragioni di questo insolito soggetto e disse che a ispirarlo fu una delle sue tre sorelle che durante una visita gli portò alcuni pacchetti che aveva appoggiato su un tavolo. L'artista restò catturato da quel dono, fu incuriosito dalla loro forma e dalla particolare carta che li avvolgeva. Dunque decise di riprodurli, e lo fece mettendo in mostra la sua grande tecnica e l'abilità nell'ingannare l'osservatore dando l'illusione della tridimensionalità. Si conquistò la notorietà proprio con dipinti di nature morte, ritratti e confezioni, ma aveva anche realizzato disegni, litografie, incisioni e sculture in bronzo.

Claudio Bravo Camus, fu molto influenzato da artisti del Rinascimento e del Barocco, ma anche da pittori surrealisti come Salvador Dalí. Ma fu un cittadino del mondo, avendo vissuto anche in Cile, il suo Paese natio, a New York e in Spagna.

Tra le sue opere anche ritratti di personaggi illustri come il dittatore spagnolo Francisco Franco, il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos con la First Lady Imelda Marcos e Malcolm Forbes.

