Palermo, protesta il sindacato Nursind: «All'ospedale Civico il personale è allo stremo»

Personale sanitario allo stremo all’Arnas Civico di Palermo, con ferie arretrate che superano i 100 giorni e la spesa per gli straordinari alle stelle. Il Nursind-Cgs ha proclamato quindi lo stato di agitazione. Secondo il sindacato «l'azienda ha comunicato nelle ultime riunioni che sono stati spesi quasi 2 milioni di euro di straordinari, e questo nonostante abbiano affermato che il personale infermieristico e gli operatori sociosanitari risultano in esubero rispetto alle dotazioni organiche».

Per il segretario provinciale Aurelio Guerriero, «o il personale è in esubero o le risorse sono mal distribuite. Avevamo chiesto un incontro per andare a fondo su questa vicenda che vede i dipendenti stremati ma nessuno degli argomenti sollevati è stato ancora affrontato».

Vincenzo Augello, della segreteria provinciale, aggiunge che «addirittura al pronto soccorso per adulti molti infermieri, stremati, stanno rinunciando alle prestazioni aggiuntive pagate 50 euro lordi all’ora, che dovrebbero servire per potenziare il numero di infermieri, ma che in pratica sopperiscono alla carenza organica. Si lavora quasi costantemente con indice di sovraffollamento fra il 150 e il 200 per cento».

Il 4 gennaio prossimo il Nursind è stato convocato dal prefetto con la Direzione strategica dell'azienda ospedaliera per il tentativo di conciliazione.