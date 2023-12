«Ho avuto tanta paura per me e soprattutto per i miei pazienti»: parla un'infermiera dell'ospedale di Tivoli

«Ho avuto paura, tanta: non ho difficoltà ad ammetterlo. Per me, ma soprattutto per i miei pazienti». Lo racconta all’Agi una infermiera in servizio all’ospedale di Tivoli dove questa notte è divampato un incendio nel quale sono decedute 3 persone. Poco prima un’altra persona era morta per diversa causa. Secondo quanto si apprende, ci vorranno mesi perché l’ospedale possa riaprire. «Almeno 2 ci dicono, lo sto leggendo ora nelle chat delle colleghe», conclude la donna ancora scossa.