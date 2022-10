Covid, sono 1281 i nuovi casi in Sicilia: in calo ricoveri e tasso di positività

Sono 1.281 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.618 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.282. Il tasso di positività è all’8%, in diminuzione rispetto al 11,1% di ieri.

La Sicilia è all’ottavo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 18.922 con una diminuzione di 486 casi. I nuovi guariti sono 1.746, tre le vittime, che portano il totale a 12.234. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 283, sette in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 17, uno in meno di ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 240 casi, Catania 312, Messina 252, Siracusa 85, Trapani 221, Ragusa 64, Caltanissetta 26, Agrigento 56, Enna 25.

Covid in Italia

Sono 25.554 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 31.775 di ieri e soprattutto i 30.239 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 161.787 (ieri 195.575) con un tasso di positività che dal 16,2% scende al 15,7%.

I decessi sono 52 (ieri 92), per un totale da inizio pandemia di 178.594.

Le terapie intensive crescono di 2 unità (ieri -7) e con 22 ingressi del giorno diventano 229 in tutto; i ricoveri sono 30 in meno (ieri -29), per un totale di 7.017. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi anche oggi è la Lombardia con 4.646, seguita da Veneto (3.238), Lazio (2.674), Emilia Romagna (2.586) e Piemonte (2.181). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.348.075.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 29.400 (ieri 36.137) per un totale che sale a 22.649.684. Gli attualmente positivi sono 3.899 in meno (ieri -4.454) e diventano 519.797, di cui 512.551 in isolamento domiciliare.

