Covid, l'allarme dell'Ecdc per la nuova variante BQ.1: "Più contagiosa, casi aumenteranno"

Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) segnala la circolazione in Europa di una nuova variante del virus del Covid, la BQ.1, che diventerà dominante tra metà novembre e dicembre portando a un aumento dei casi.

Secondo l’Ecdc la variante è più contagiosa rispetto alle varianti Omicron circolanti BA.4/BA.5. «Tuttavia,

in base ai limitati dati attualmente disponibili - si legge in una nota Ecdc - non vi sono prove che BQ.1 sia associato a una maggiore gravità dell’infezione».

L'allarme dell'ECDC

«I Paesi devono rimanere vigili sui segnali di comparsa e diffusione di BQ.1 e mantenere test sensibili e rappresentativi - ha dichiarato la direttrice dell’Ecdc Andrea Ammon - i Paesi devono continuare a monitorare i tassi di casi di Covid 19, soprattutto nelle persone di età pari o superiore a 65 anni» come anche "gli indicatori di gravità, come i ricoveri ospedalieri, l’occupazione delle unità di terapia intensiva e i decessi".

Nelle campagne di vaccinazione in corso per l’autunno e l’inverno, indica l’Ecdc, una dose di richiamo aggiuntiva dovrebbe essere offerta con priorità ai soggetti a rischio di progressione verso la malattia grave, come gli adulti più anziani (ad esempio sopra i 60 anni), i soggetti immunodepressi, le donne in gravidanza. Anche i residenti e il personale delle strutture di assistenza a lungo

termine, così come gli operatori sanitari, dovrebbero essere considerati tra i gruppi prioritari.

