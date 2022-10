Covid, in Sicilia 1.257 i nuovi positivi: calano i contagi e i ricoveri

Sono 1.257 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, a fronte di 9.210 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sull'Isola. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute.

Una persona è scomparsa nell’ultima giornata, con il totale delle vittime da inizio pandemia che passa a quota 12.211. A livello di ospedalizzazioni, sono 233 i ricoverati con sintomi, dei quali 17 in terapia intensiva, 250 in tutto, contro le 253 di ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 274 casi, Catania 310, Messina 218, Siracusa 115, Trapani 104, Ragusa 74, Caltanissetta 350 Agrigento 80, Enna 32.

Sono 38.969 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 40.580 di ieri e i 43.716 di sabato scorso.

I tamponi processati sono 215.672 (ieri 216.511) con un tasso di positività che dal 18,7 scende al 18,1%.

I decessi di oggi sono 73 (ieri 98), per un totale da inizio pandemia di 177.956. Le terapie intensive crescono di 8 unità (come ieri) ed ora sono 252 con 46 ingressi del giorno; i ricoveri sono 52 in più (ieri +182), per un totale di 6.592. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi di oggi resta la Lombardia con 7.701, seguita da Veneto (5.104), Piemonte (3.843), Emilia Romagna (3.335) e Lazio (3.289). Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 23.069.745.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 29.169 (ieri 36.735) per un totale che sale a 22.339.297. Gli attualmente positivi sono 9.726 in più (ieri +3.743) e diventano 552.492, di cui 545.648 in isolamento domiciliare

© Riproduzione riservata