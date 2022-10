Covid, in Sicilia scende la curva dell'epidemia: 1.169 contagi e tre morti

Continua a scendere la curva dell'epidemia da Covid 19 in Sicilia, con 1169 contagi registrati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività al 12,2%, in diminuzione rispetto al 13,6% di ieri. L'Isola è all'ottavo posto per contagi.

Quattro i ricoveri in più rispetto a ieri, con 254 persone in ospedale (16 in terapia intensiva), tre le vittime registrate delle ultime 24 ore.

Ecco i casi per quanto riguarda la provincie della Sicilia: Palermo 311 casi, Catania 231, Messina 206, Siracusa 107, Trapani 125, Ragusa 58, Caltanissetta 44, Agrigento 54, Enna 33.

Covid in Italia

Sono 30.239 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, contro i 38.969 di ieri, secondo l'aggiornamento quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 32, contro le 73 di ieri. Il tasso di positività è 17,1% (ieri era 18.06%). I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono stati 175.985, contro i 215.672 del giorno precedente.

© Riproduzione riservata