Covid in Sicilia, sale la curva: 1873 i nuovi casi, aumentano i ricoveri

Torna a salire, e anche di molto, la curva epidemica di Covid19 in Sicilia. Sono 1873 i nuovi casi, con 14.230 tamponi processati, contro i 498 di ieri. Certo, i test sono molto di più rispetto a quelli segnalati nel bollettino di ieri, ma ad aumentare è il tasso di positività, 13,1% contro 10,2% di ieri. Segno che i positivi comunque ci sono, ecco.

In Sicilia i malati di Covid attualmente sono 26.207. Nel bollettino anche una vittima, con il numero totale dei decessi che sale a 12.204. Aumentano anche i ricoveri, 205, tre in più di ieri, 12 in intensiva.

Covid in Italia

Anche nel resto d'Italia si conferma in crescita la curva epidemica. Sono 58.885 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 13.316 di ieri e soprattutto i 44.878 di martedì scorso.

I tamponi processati sono 293.096 (ieri 85.693) con un tasso di positività che dal 15,5% balza al 20,1%. I decessi di oggi sono 60 (ieri 47), per un totale da inizio pandemia di 177.257 vittime.

Le terapie intensive salgono di 15 unità (ieri +7) ed ora sono 155 con 37 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 294 in più (ieri +228), per un totale di 4.814. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

