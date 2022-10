Covid, in Sicilia 498 casi: aumentano i ricoveri in ospedale

Calano rispetto a ieri i casi di Covid 19 in Sicilia, per via del (consueto) minor numero di tamponi eseguiti di domenica. In tutto sono 498 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 10,2%. Gli attuali positivi sono 25.633, in calo di 486 casi. Una vittima. Salgono invece, e non di poco, i ricoveri, con 202 persone in ospedale, 13 in intensiva: un aumento di 16 unità rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 152 casi, a Catania 157, a Messina 35, a Siracusa 44, a Trapani 42, a Ragusa 15, a Caltanissetta 10, ad Agrigento 32, a Enna 11.

Sono 13.316 i nuovi contagiati da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 28.509) secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 47 (ieri erano state notificate 20). Il tasso di positività è al 15,5% (ieri al 19,3%). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 85.693 rispetto ai 147.359 del giorno precedente.

© Riproduzione riservata