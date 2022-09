Coronavirus, in Sicilia altri 733 positivi: aumentano i ricoveri

Scende il dato relativo ai nuovi positivi Coronavirus in Sicilia: sono 733 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 7.908 tamponi processati e l'indice di positività è leggermente salito rispetto agli ultimi due giorni, attestandosi a 9,26%. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 809 i nuovi casi su 8.041 test. Salgono, invece, i ricoveri, sia quelli in regime ordinario (+4) che quelli in terapia intensiva (+1). Non si registrano morti e guariti.

Attualmente nell'Isola ci sono 38.782 positivi al Covid, di cui 224 ricoverati in regime ordinario e 17 in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono 1.637.606 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia.

A livello provinciale si registrano a Palermo 184 nuovi casi, a Catania 218, a Messina 97, a Siracusa 64, a Trapani 56, a Ragusa 37, a Caltanissetta 26, ad Agrigento 34 e ad Enna 17.

A livello nazionale, sono 12.082 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 17.154. Le vittime sono 32, in calo rispetto alle 38 di ieri. Il tasso è al 12,4%, sostanzialmente stabile rispetto al 12,2% di ieri. Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale così a 22.161.016. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 10.946 contro i 15.833 di ieri per un totale da inizio pandemia di 21.556.384 mentre gli attualmente positivi diventano 428.054 in aumento di 1.103 rispetto a ieri; le persone in isolamento domiciliare sono 424.477.

