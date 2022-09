Coronavirus, in Sicilia altri 809 positivi e 2 decessi. Scendono ancora i ricoveri

Sono 809 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.041 tamponi processati e l'indice di positività è stazionario all'8,5%. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 791 i casi su 9.340 test effettuati. Due i decessi, mentre i guariti sono 696. Scendono i ricoveri, sia in regime ordinario (-7) che in terapia intensiva (-1).

Attualmente i positivi al Covid sono 38.049, di cui 204 ricoverati in regime ordinario e 16 in terapia intensiva, 37.829 in isolamento domiciliare.

A livello provinciale si registrano a Palermo 207 nuovi casi, a Catania 156, a Messina 155, a Siracusa 78, a Trapani 52, a Ragusa 57, a Caltanissetta 21, ad Agrigento 54, ad Enna 29.

A livello nazionale, sono 17.154 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 17.364 di ieri e i 15.565 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 140.511 (ieri 138.248) con un tasso di positività che scende dal 12,6 al 12,2%. I decessi di oggi sono 38 (ieri 44), per un totale da inizio pandemia di 176.546. Le terapie intensive sono 8 in più (ieri -1) e diventano 150 con 21 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari scendono di 126 unità (ieri -32), per un totale di 3.474.

© Riproduzione riservata