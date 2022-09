Covid, la Sicilia resta sotto il tetto dei mille contagi: in calo ricoveri e decessi

Salgono leggermente i nuovi contagi in Sicilia, ma restano ancora oggi sotto quota mille. Il bollettino di oggi, 9 settembre, certifica un andamento tutto sommato stabile della diffusione del Covid. I casi, secondo il report delle ultime 24 ore sono 994 contro i 926 di ieri. Il numero dei tamponi processati passa da 10.472 a 9.703, dunque cresce il tasso di positività che oggi si attesta al 10,2%. L'Isola è al sesto posto in Italia per numero di contagi.

Ancora buone notizie dagli ospedali dove si riducono sia i ricoveri ordinari (-17) che quelli in terapia intensiva (-1). Un solo decesso riportato nel bollettino di oggi, 1.634 i guariti.

A livello provinciale si registrano 225 nuovi casi a Palermo, 223 a Catania, 168 a Messina, 105 a Siracusa, 88 a Trapani, 59 ad Agrigento, 55 a Ragusa, 37 a Caltanissetta, 34 a Enna.

Guardando i dati nazionali sono sono 15.543 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.550. Le vittime sono 59, in calo rispetto alle 89 di ieri. I tamponi effettuati sono 137.133. Il tasso è all'11,3%, in aumento rispetto al 11,7% di ieri.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 22.020.154. Sono 172 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tredici in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.017, nelle ultime ventiquattro ore 133 in meno. Gli attualmente positivi sono 502.811, rispetto a ieri 12.620 in meno. Dimessi e guariti sono 21.341.186 (+28.103) mentre il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è di 176.157.

