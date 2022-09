Coronavirus, scendono i nuovi contagi in Sicilia: altri 1.070 positivi e crollano i ricoveri

Scendono i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati 1.070, 500 in meno rispetto a ieri, su 11.948 tamponi processati e l'indice di positività è sceso all'8,9% (martedì era 11,6%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.595 i nuovi casi su 13.733 test eseguiti. Crollo dei ricoveri, 25 in meno in regime ordinario e 2 in meno in terapia intensiva. La Regione Siciliana ha fatto sapere, attraverso una nota a margine del bollettino, “che a seguito di problemi tecnici non è stato possibile aggiornare i dati dei guariti e dei deceduti.

Attualmente in Sicilia ci sono 71.215 positivi al Covid, di cui 317 ricoverati in regime ordinario e 25 in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati 1.628.089 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia. Fermi, come detto, i dati relativi ai guariti e ai decessi.

A livello provinciale si registrano a Palermo 239 casi, Catania 233, Messina 203, Siracusa 94, Trapani 75, Ragusa 63, Caltanissetta 42, Agrigento 75, Enna 46.

A livello nazionale, sono 17.574 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore contro 24.855 di ieri e i 21.817 di mercoledì scorso; 163.107 i tamponi processati (ieri 202.240) con un tasso di positività scende dal 12,3% al 10,8%. I decessi di oggi sono 57 (ieri 80), per un totale da inizio pandemia di 176.009. Calo di una unità delle terapie intensive (ieri +0), che sono ora 184 - con 27 ingressi del giorno - e calo di 160 unità dei ricoveri ordinari (ieri -107) per un totale di 4.299.

