Covid, 1.387 nuovi casi in Sicilia: settembre inizia con un altro calo, meno ricoveri negli ospedali

Ancora un calo, seppur lieve. Secondo il bollettino di oggi, 1 settembre, i nuovi contagi Covid in Sicilia sono 1.387 su 11.436 tamponi processati contro i 1.476 casi registrati un giorno fa su un totale di 11.424 test effettuati. Alla luce di questi dati, diminuisce anche il tasso di positività che passa da 12,9% a 12,1%. Settembre, dunque, inizia sotto i migliori auspici, anche se come ieri, l'Isola resta al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi.

Calano anche gli attuali positivi, oggi 70.176, circa 600 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. I guariti sono 1.979 mentre dal report risultano altre 9 vittime, che portano il totale dei decessi a 12.112.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 401, 25 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 21, dato in diminuzione di 4 unità. A livello provinciale si registrano a Palermo 305 nuovi casi, a Catania 245, a Messina 282, a Siracusa 128, a Trapani 102, a Ragusa 11o, a Caltanissetta 59, ad Agrigento 124, ad Enna 32.

Sul piano nazionale sono 20.503 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 21.817. Le vittime sono 68, in calo rispetto alle 90 di ieri. I tamponi effettuati sono 155.751. Il tasso è al 13,2%, stabile rispetto al 13% di ieri.

Sono 207 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.962, nelle ultime ventiquattro ore 129 in meno. Gli attualmente positivi sono 634.194, rispetto a ieri 11.739 in meno. Dimessi e guariti sono 21.078.398 (+32.169) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.888.255, quello dei decessi è di 175.663.

