Covid, in Sicilia altri 1.613 casi e sale l'indice di positività: oltre 5.600 i guariti

Nelle ultime 24 ore sono stati 1.613 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia su 10.349 tamponi processati e l'indice di positività sale al 15,5%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Ieri erano stati 1.484 i nuovi casi su 10.415 tamponi e il tasso di positività era al 14,3%. Tredici i decessi e 5.695 guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-16) e quelli in terapia intensiva (-1).

A livello provinciale si registrano a Palermo 333 casi, Catania 297, Messina 302, Siracusa 126, Trapani 155, Ragusa 120, Caltanissetta 96, Agrigento 135, Enna 49.

Guardando i dati nazionali sono 21.805 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 21.998. Le vittime sono 80, in calo rispetto alle 99 di ieri. I tamponi effettuati sono 158.286. Il tasso è al 13,8%, in calo rispetto a ieri, che era al 14,8%.

Sono 227 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-4), mentre gli ingressi giornalieri sono 15. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 5.668, nelle ultime 24 ore 159 in meno. Gli attualmente positivi sono 682.575, rispetto a ieri 15.247 in meno. Dimessi e guariti sono 20.930.981 (+36.969) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.788.862 e quello dei decessi è di 175.306.

