Covid, crollano i contagi in Sicilia e tornano a respirare gli ospedali

Crollano i contagi Covid in Sicilia. Secondo il bollettino diffuso oggi, 15 agosto, i nuovi casi sono 818 contro i 1.567 registrati ieri. Ed è in calo anche il tasso di positività che passa dal 14,1% al 12,5%. Continuano a diminuire anche i ricoveri in degenza ordinaria, oggi sono 692, 17 in meno rispetto a un giorno fa, ma aumenta di una unità (da 31 a 32) il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Secondo il report si registrano solo tre deceduti, tutti riferibili a giorni precedenti, e portano il dato totale a 11.903 vittime dall'inizio della pandemia. Sono 821 i dimessi/guariti. Attualmente in Sicilia sono positive 112.812 persone.

L'analisi per province rivela che il maggior numero di nuovi casi riguarda Palermo con 190, a seguire Catania con 183, Messina con 146, Trapani con 74, Ragusa con 63, Siracusa con 60, Agrigento con 46, Caltanissetta con 45, Enna con 11.

Sul fronte nazionale sono 9.894, complessivamente, i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 19.457. Le vittime sono 42, in netto calo rispetto alle 78 di ieri. Il tasso è al 15.4 %, in rialzo rispetto a ieri.

Sono invece 301 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 19. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.504, in lieve calo nelle ultimo 24 ore.

