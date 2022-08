Coronavirus: in Sicilia altri 2.087 positivi e continuano a svuotarsi gli ospedali, 13 i decessi

Sono 2.087 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 13.232 tamponi processati e l'indice di positività è del 5,77% mentre ieri era al 15,51%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.212 i nuovi casi su 14.255 test. Scendono ancora i dati relativi ai ricoveri, sia in degenza ordinaria (-20) che in terapia intensiva (-5). Le vittime nelle ultime ore sono state 13 e anche questo è un dato in calo rispetto al giorno precedente. I guariti sono invece 4.438.

Attualmente nell'Isola ci sono 113.500 positivi al Covid, di cui 735 ricoverati in regime ordinario e 31 in terapia intensiva. I guariti salgono a 1.466.632, mentre i decessi a 11.893. Da inizio pandemia in Sicilia si sono registrati 1.592.025 casi di positività al Coronavirus.

A livello provinciale, a Catania sono stati registrati 411 casi, a Palermo 408, a Messina 377, a Siracusa 180, ad Agrigento 238, a Trapani 201, a Ragusa 133, a Caltanissetta 94 e ad Enna 45.

A livello nazionale, ulteriore calo della curva epidemica. Nelle ultime 24 ore sono 24.787 i nuovi casi contro i 26.693 di ieri e soprattutto i 49.571 di sabato scorso. I tamponi processati sono 185.120 (ieri 177.819) con un tasso di positività che cala dal 15 al 13,4%.

I decessi nelle ultime 24 ore sono 129 (ieri 152) per un totale da inizio pandemia di 173.982. Scendono di 15 unità le terapie intensive (anche ieri -15) per un totale di 291 e di 288 unità i ricoveri (ieri -315) per un totale di 7.755.

