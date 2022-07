Coronavirus, i nuovi casi in Sicilia sono poco più di 2mila: ancora in calo anche i ricoveri

Calano ancora i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Oggi sono 2.042 su 13.593 tamponi processati contro i 3.579 registrati ieri su 23.749 test effettuati. In lieve discesa anche l'indice di positività che passa dal 15,1% di ieri al 15% di oggi.

Secondo il bollettino ci sono altre quattro vittime nell'Isola che portano il dato complessivo a 11.660 morti dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda i ricoveri c'è un'ulteriore diminuzione: 14 in meno di ieri nei reparti ordinari, due in meno in terapia intensiva.

Attualmente ci sono 902 positivi al Coronavirus ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali siciliani, 51 in terapia intensiva.

A livello provinciale si registrano a Palermo 522 casi, a Catania 428, a Messina 439, a Siracusa 246, a Trapani 181, a Ragusa 174, a Caltanissetta 82, ad Agrigento 217, a Enna 41.

Covid in Italia

Complessivamente sono 36.966 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 49.571. Le vittime sono 83, in calo rispetto alle 121 di ieri. Il tasso è al 18%, in aumento rispetto a ieri quando era al 17,1%. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 204.903 tamponi.

Sono invece 388 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (6 più di ieri), mentre gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 10.499, rispetto a ieri 103 in meno. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.276.483, ovvero 10.243 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.040.025 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 172.086. I dimessi e i guariti sono 19.591.456 con un incremento di 47.412.

© Riproduzione riservata