Una marcia per Borsellino e due iniziative a Marsala

I familiari di Rita Borsellino, sorella del giudice Paolo Borsellino ucciso il 19 luglio in via D’Amelio con gli uomini della scorta hanno organizzato una marcia da piazza San Domenico, fino a via D’Amelio. L’appuntamento è per il 18 luglio alle 16.30 in piazza San Domenico. «Noi familiari di Rita Borsellino - dicono - rinnoviamo il nostro impegno comune riconsegnando il testimone che Paolo Borsellino il 20 giugno del 1992 diede agli scout dell’Agesci per i poveri, in spirito, gli afflitti, per i miti, per quelli che hanno fame e sete di giustizia, per i misericordiosi, per i puri di cuore, per gli operatori di pace, per i perseguitati a causa della giustizia, per non dimenticare».

Due iniziative per ricordarlo a Marsala

A Marsala, martedì e mercoledì (19 e 20 luglio) prossimi si terranno due momenti dedicati a Paolo Borsellino, che fu a capo della Procura marsalese dall’autunno 1986 ai primi del 1992. Si tratta di due giorni di iniziative organizzate dall’associazione «Red Head Sicily» in collaborazione con le associazioni «Ciuri» e «Giva» e il patrocinio del Comune, nell’ambito della rassegna «Carmine Art».

Martedì, alle 19.30, in piazza Carmine, la conversazione a più voci sul tema «La testimonianza di Paolo Borsellino a 30 anni dalla strage di via D’Amelio». Ne parleranno i giornalisti Max Firreri e Chiara Putaggio, Franco Gambino, ex compagno di scuola di Borsellino, l’avvocato Marco Campagna e Francesca Incandela, presidente dell’associazione antiracket «Io non pago il pizzo e tu?». In serata, in piazza, si terrà anche «Il viaggio nell’arte», estemporanea di pittura realizzata dai bambini dei tre asili nido comunali «Sappusi», «Amabilina» e «Sant’Anna». Mercoledì, invece, sempre alle 19.30, conversazione su metodi e contenuti del laboratorio formativo «Il viaggio nell’arte» e alle 21.30 concerto «Tema per Borsellino», col quartetto «Quartango», formato da Gino De Vita, Nino Oddo, Niko Valenti e Dario Li Voti.

