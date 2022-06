Covid, risalgono i contagi in Sicilia: quasi 3mila in 24 ore, allarme alle soglie dell'estate

Risalgono i contagi, risale il tasso di positività. Il dato siciliano non è quello preoccupante di martedì scorso, ma è in aumento rispetto a ieri.

Sono 2.878 i nuovi casi di Covid secondo il bollettino di oggi, contro i 2.734 registrati ieri. I tamponi processati oggi sono poco più di 16mila, mentre un giorno fa erano quasi 18mila: dal confronto dei numeri emerge una crescita anche dell'indice di positività. Numeri complessivamente allarmanti, se si considera anche che nella settimana dal 6 al 12 giugno si assiste, per la prima volta dopo due mesi, ad un incremento delle nuove infezioni.

Le buone notizie però non mancano e arrivano dagli ospedali dove oggi si registrato un calo dei ricoveri ordinari (-2) così come nelle terapie intensive (-1). Dieci i decessi registrati nel bollettino di oggi (ieri 19) che portano il totale a 11.101 dall'inizio della pandemia.

La Sicilia resta al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 47.160 con un calo di 85 casi. I guariti oggi sono 3.450.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.064 casi, Catania 914, Messina 287, Siracusa 299, Trapani 148, Ragusa 259, Caltanissetta 117, Agrigento 232, Enna 55.

In tutta Italia complessivamente sono 36.573 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 31.885. Le vittime sono invece 64, in aumento rispetto alle 48 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 194.676 tamponi con il tasso di positività al 18,7%, in aumento rispetto al 16,3% di ieri.

Sono 192 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in più di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 20. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.303, ovvero 85 in più di ieri.

Gli attualmente positivi sono 600.781, dunque 3.104 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.773.764 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.617. I dimessi e i guariti sono 17.005.366, con un incremento di 40.108.

