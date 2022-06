Stop del Tar alla discarica di Motta Sant'Anastasia, disagi per la raccolta in mezza Sicilia

Quella appena iniziata rischia di essere ancora una lunga estate di problemi legati ai rifiuti o meglio al loro conferimento. Il Tar di Catania ha annullato la riapertura della discarica di Oikos, di Motta Sant’Anastasia. I comitati No discarica di Motta Sant’Anastasia e Misterbianco, alla fine, hanno vinto.

L’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) concessa alla Oikos spa per la discarica di Valanghe d’inverno è stata annullata e gli atti del procedimento amministrativo sono stati inviati alla procura della Repubblica di Palermo e di Catania “per le eventuali valutazioni di rispettiva competenza”.

Si tratta dell'epilogo, almeno per il momento, dei ricorsi contro il rinnovo dell’Aia all’impianto di conferimento dei rifiuti nel Catanese. L’Aia, cioè l’autorizzazione ad abbancare immondizia nell’impianto mottese, era stata concessa dalla Regione nel 2009, poi rinnovata nel 2019 all società di proprietà della famiglia di Mimmo Proto, l'imprenditore di Oikos.

Ed è proprio su questo rinnovo che si concentrano i ricorsi dei Comuni di Motta e Misterbianco e delle associazioni Zero Waste e Legambiente. Questo sta provocando, e provocherà, disservizi in mezza Sicilia così come fanno sapere i comuni di Marsala e Castellammare del Golfo per la provincia Trapani.

Con una nota urgente, inviata a tutti i Comuni conferenti, la “Trapani Servizi SpA” ha comunicato il blocco del conferimento del rifiuto secco residuo (rsu o indifferenziato).

"Attualmente quindi - come scrive la stessa Trapani Servizi - i mezzi carichi di rsu sono fermi in prossimità della suddetta discarica. Non potendo conferire tale rifiuto, ne consegue l'impossibilità a smaltirlo regolarmente fino a quando non si sbloccherà la situazione".

E mentre si seguono gli sviluppi a livello regionale per trovare discariche alternative per il conferimento, l'Amministrazione comunale di Marsala, ha così invitato la cittadinanza a non esporre provvisoriamente i rifiuti indifferenziati e ad incrementare la differenziazione delle altre tipologie che possono essere raccolte e smaltite, in maniera tale da ridurre il residuo secco. L'Amministrazione raccomanda la corretta differenziazione dei rifiuti nelle spiagge, utilizzando gli appositi contenitori posizionati nei lidi.

Anche l’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo, ha informato i propri cittadini che domani (16 giugno) non sarà effettuata la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Il Comune ha invitato tutti a “non esporre i rifiuti indifferenziati nella giornata di giovedì. Prosegue invece regolarmente la raccolta di tutti gli altri tipi di rifiuti differenziati. Nel caso di ulteriori variazioni sulla raccolta dei rifiuti indifferenziati, saranno comunicate tempestivamente”.

