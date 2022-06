Covid, altalena di contagi in Sicilia: nuovo aumento, l'Isola è al terzo posto in Italia

Il dato è lievemente superiore a quello di ieri. I nuovi casi di coronavirus in Sicilia restano sopra il tetto dei duemila. Secondo quanto riporta il bollettino di oggi, 9 giugno 2022, sono stati registrati 2.190 nuovi positivi e l'Isola è ora al terzo posto in Italia per numero di contagi nelle ultime 24 ore. Sono 15333 i tamponi processati, con una percentuale di positività che sale al 14,3% contro il 13 per cento di ieri. In calo, invece, i decessi: 10 contro i 21 di un giorno fa che portano il totale a 11.030 vittime dall'inizio della pandemia.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 564, 14 in più rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 27, con un aumento di due pazienti.

A livello provinciale si registrano a Palermo 750 casi, Catania 665, Messina 333, Siracusa 257, Trapani 173, Ragusa 185, Caltanissetta 101, Agrigento 165, Enna 54.

In Italia, complessivamente, sono 23.042 i nuovi contagi da Covid secondo i dati del ministero della Salute, con un incremento rispetto a ieri (22.361). Le vittime sono invece 84, rispetto a ieri quattro in più. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 179.127 tamponi con il tasso di positività al 12,8%, in aumento rispetto all'11,8% di ieri.

Sono 197 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in meno di ieri. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.234, ovvero 62 in meno di ieri.

© Riproduzione riservata