Covid, preoccupano i casi di nuove infezioni: la percentuale è in aumento

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid segnalati in Italia risulta pari a 4,4%, in aumento rispetto alla settimana precedente in cui la percentuale era pari a 4,1%.

Lo evidenzia il report esteso dell’Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale. L’analisi a partire dal 6 dicembre scorso (data considerata di riferimento per l’inizio della diffusione della variante Omicron), evidenzia dunque un aumento del rischio di reinfezione.

L’Istituto calcola anche che dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati 3.515.940 casi di Covid nella popolazione 0-19 anni, di cui 17.037 ospedalizzati, 380 ricoverati in terapia intensiva e 53 deceduti.

Sul fronte vaccini, emerge che nella fascia 5-11 anni, in cui la vaccinazione è iniziata il 16 dicembre 2021, al 13 aprile 2022 si registra una copertura con una dose pari a 3,6% e con due dosi pari a 33,9%. Sull’intera popolazione (la campagna vaccinale in Italia è iniziata il 27 dicembre 2020) al 13 aprile 2022, sono state somministrate 136.217.649 dosi (47.297.035 prime dosi, 49.813.102 seconde/uniche dosi e 39.107.512 terze dosi.

