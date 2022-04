Covid, in Sicilia 3.787 nuovi casi: Palermo prima per numero di positivi, Messina supera Catania

Dopo la risalita di ieri tornano a calare i nuovi casi di Covid19 in Sicilia. Nel bollettino diffuso nel giorno di Pasqua e relativo alle ultime 24 ore i contagi sono 3.787 su 23.393 tamponi processati contro i 4.399 i nuovi casi e 28.778 tamponi registrati ieri. Viene inoltre precisato che dei 3787 nuovi positivi indicati nel bollettino di oggi, 261 sono relativi a giorni precedenti.

Ieri i nuovi positivi erano 3.705. Cresce però il tasso di positività che passa dal 15,2% di ieri al 16,2% di oggi. L'isola oggi è al settimo posto per numero di contagi. Gli attuali positivi sono 131.620 con un decremento del 12%.

I guariti sono 4.618 mentre le vittime sono 11 e portano il totale dei decessi a 10.364. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 907, 3 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva sono 48, con un calo di 9 posti letto occupati.

A livello provinciale si registrano a Palermo 1.052 casi, a Messina 800, a Catania 788, Siracusa 384, ad Agrigento 293, a Trapani 288, a Ragusa 226, a Caltanissetta 144, a Enna 73.

Su base nazionale sono 51.993 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 63.815. Le vittime sono invece 85, in calo rispetto alle 133 registrate ieri. Le persone attualmente positive sono 1.226.038, ovvero 4.700 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 15.712.088 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.687. I dimessi e i guariti sono 14.324.363, con un incremento di 47.468 rispetto a ieri.

Secondo i dati del ministero, inoltre, sono 334.224 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 424.482. Il tasso di positività è al 15,5%%, in aumento rispetto al 15% di ieri. Sono 403 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.758, ovvero 120 in meno rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata