Coronavirus: in Sicilia quasi 4.500 positivi e aumentano i ricoveri in terapia intensiva, 19 morti

Sono 4.448 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 32.381 tamponi processati e scende l'indice di positività (13,7%, ieri era al 14,9%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.142 su 27.722 test. Sono 19 i decessi e si riferiscono ai giorni precedenti mentre i guariti sono 7.239. Scendono i ricoveri in regime ordinario (-15) ma salgono ancora in terapia intensiva (+2).

Attualmente in Sicilia ci sono 157.173 positivi al Covid, di cui 979 ricoverati in regime ordinario, 65 in terapia intensiva e 156.129 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 848.374, mentre i decessi a 10.242.

A livello provinciale, a Palermo si registrano 1.300 nuovi casi, a Catania 951, a Messina 1.281, a Siracusa 443, ad Agrigento 430, a Trapani 545, a Ragusa 285, a Caltanissetta 245, a Enna 82.

A livello nazionale, in lieve calo la curva epidemica: sono 66.535 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 69.596 di ieri ma soprattutto i 74.350 di venerdì scorso, una riduzione su base settimanale dell’11%. I tamponi processati sono 442.029 (ieri 469.803) con un tasso di positività che sale leggermente dal 14,8% al 15,1%. I decessi sono 144, (ieri 150): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 160.546. In calo le terapie intensive: sono 9 in meno (ieri +5), con 52 ingressi del giorno, e scendono così a 462. In leggero aumento invece i ricoveri ordinari, 24 in più (ieri -86), 10.102 in tutto.

