Crollano i contagi Covid in Sicilia, 900 positivi e oltre 4.800 guariti: in aumento i ricoveri

In drastico calo i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 900 su 12.775 tamponi processati e l'indice di positività scende al 7,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.346 i nuovi casi su 31.260 tamponi e il tasso di positività era al 13,9%. Sono 8 i decessi e 4.888 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+31 sul dato di ieri), in calo quelli in terapia intensiva (-5).

A livello provinciale Palermo registra 345 casi, Catania 155, Messina 1.035, Siracusa 53, Trapani 45, Ragusa 52, Caltanissetta 36, Agrigento 30, Enna 5. Sul numero complessivo dei casi confermati 856 sono relativi a giorni precedenti al 27 marzo.

Guardando i numeri nazionali sono 30.710 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 59.555. Le vittime sono invece 95, in aumento rispetto alle 82 di ieri. Sono 1.254.056 le persone attualmente positive al Covid, con un decremento di 8.835 nelle ultime 24 ore. In totale sono 14.396.283 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.877. I dimessi e i guariti sono 12.983.350, con un incremento di 40.300 rispetto a ieri.

Sono 211.535 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 384.323. Il tasso di positività è al 14,5%, in calo rispetto al 15,5% di ieri. Sono 487 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 23 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.496, ovvero 315 in più rispetto a ieri.

© Riproduzione riservata