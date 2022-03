Covid, l'emergenza nella fase finale anche nelle scuole siciliane: calano i contagi

L’emergenza Covid in Sicilia sembra sempre più vicina alla sua fase finale anche sul fronte scuola, dove continuano a calare i contagi e il numero di studenti che seguono le lezioni a distanza. A confermarlo sono i dati dell’ultimo rilevamento dell’Ufficio scolastico regionale (Usr), che su base settimanale registra una ulteriore diminuzione sia nell’incidenza delle classi in quarantena, dal 9,5 all’8% sul totale degli istituti monitorati, sia nel tasso di alunni positivi, in Dad o in isolamento: dal 4,1 al 3,1%, dal 4,3 al 3,4% e dal 3,9% al 3%, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

