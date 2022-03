Covid, in Sicilia altri 3.607 nuovi casi e 22 morti: oltre 4.400 guariti

In aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 3.607 su 27.792 tamponi processati e l'indice di positività scende al 13%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.434 i nuovi casi su 16.893 tamponi e il tasso di positività era al 14%. Sono 22 i decessi e 4.414 i guariti. In calo i ricoveri in regime ordinario (-56 sul dato di ieri) e quelli in terapia intensiva (-2). La Sicilia scivola al sesto posto nella classifica per numero di casi.

A livello provinciale si registrano a Palermo 835 casi, Catania 703, Messina 970, Siracusa 345, Trapani 669, Ragusa 442, Caltanissetta 274, Agrigento 517, Enna 217.

Guardando ai numeri nazionali sono 39.963 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 38.095. Le vittime sono invece 173 (ieri erano state 210). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 381.484 (ieri erano stati 388.836). Il tasso di positività è al 10,5%, in aumento rispetto al 9,8% di ieri. Sono 609 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.974, ovvero 323 in meno rispetto a ieri.

Sono 12.990.223 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.018.831, in calo di 4.956 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.782. I dimessi e i guariti sono 11.815.610, con un incremento di 46.147 rispetto a ieri.

