Coronavirus: in Sicilia i nuovi casi scendono a 2.434, ancora 28 morti

Sono 2.434 i nuovi positivi in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 16.893 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 14,4% (ieri era al 13%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.411 i nuovi casi su 33.854 test. Nessuna variazione nei ricoveri nelle ultime 24 ore ma ci sono da segnalare altre 28 vittime che si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti sono 4.175. Rispetto a venerdì della scorsa settimana c'è un 30% in meno di casi giornalieri.

Attualmente, in Sicilia, ci sono 220.907 positivi al Covid, di cui 967 ricoverati in ospedale, 67 in terapia intensiva e 219.873 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 574.273 e i decessi a 9.580. Da inizio pandemia sono state 804.760 le persone contagiate nell'Isola.

A livello provinciale, sono 613 i nuovi casi registrati a Palermo, 478 a Catania, 362 a Messina, 287 a Siracusa, 236 a Ragusa, 192 a Trapani, 373 ad Agrigento, 106 a Caltanissetta e 55 a Enna.

A livello nazionale, ancora in calo, sebbene rallentato rispetto agli ultimi giorni, la curva epidemica. I nuovi casi sono 38.095, contro i 41.400 di ieri ma soprattutto i 40.948 di venerdì scorso: una diminuzione su base settimanale del 7%, molto inferiore al -21% con cui si è chiusa la scorsa settimana. I tamponi processati sono 388.836 (ieri 431.312) con un tasso di positività che sale dal 9,6% al 9,8%.

I decessi sono 210 (ieri 185): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 155.609. Calano ancora le terapie intensive, 29 in meno (ieri -27) con 31 ingressi del giorno, ai minimi da oltre due mesi, e scendono complessivamente a 625, così come i ricoveri ordinari, 302 in meno (ieri -355), 9.297 in tutto.

