Statale 640, aperto il bypass alla città di Caltanissetta

Questa mattina, nell’ambito dei lavori di ammodernamento e adeguamento della statale 640 «Strada degli Scrittori», sono stati aperti al traffico il bypass temporaneo in prossimità del viadotto San Giuliano e un tratto, in nuova sede, di lunghezza pari a 2 chilometri. L’importo complessivo del nuovo tratto di statale 640 è pari a circa 31 milioni di euro. La nuova viabilità, destinata a mitigare le criticità emerse nei collegamenti viari del territorio nisseno determinatesi a seguito della chiusura del viadotto, consente nel suo complesso di bypassare la tratta della vecchia statale 640, interrotta al traffico all’altezza del nuovo svincolo di Caltanissetta Nord, connettendo una delle due nuove carreggiate costruite all’esistente tracciato stradale. La realizzazione della bretella permette di ripristinare, per i veicoli leggeri, il transito originario da e per l’autostrada A19 e Agrigento, evitando l’attraversamento della città di Caltanissetta o il transito in direzione della statale 626. Il bypass, di lunghezza pari a 1900 metri di cui 800 di nuova realizzazione, sarà aperto al transito temporaneamente, sino al completamento dei lavori della nuova arteria a doppia carreggiata. L’apertura della bretella inoltre, di importo pari a circa un milione di euro, rende possibile la fruizione di un nuovo tratto di statale 640, seppure al momento a doppio senso di circolazione su carreggiata unica, lungo circa 2 km. Sul nuovo tratto dell’arteria principale sono presenti quattro viadotti (San Filippo Neri, Busita 1, 2 e 3), per un’estesa complessiva pari a 957 metri, la galleria naturale San Filippo, lunga 210 metri, e due gallerie artificiali (San Filippo e Bersaglio), per un totale di 480 metri.

