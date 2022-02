Aperto lo svincolo autostradale della Palermo-Catania per Caltanissetta e Agrigento

Questa mattina, è stato aperto al traffico il nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la nuova sede della statale 640 “Strada degli Scrittori” per Caltanissetta ed Agrigento. I lavori sono costati 8 milioni e 250 mila euro, oltre il costo degli impianti tecnologici. Lo svincolo è del tipo “a trombetta”, spiega l'Anas, con quattro rampe che consentono l’uscita dall’autostrada ai veicoli provenienti da Catania e Palermo e l’immissione dei veicoli diretti verso le due città.Lo svincolo include anche una galleria artificiale di lunghezza pari a 150 metri, a canne separate, una per senso di marcia, che sottopassa la sede autostradale per consentire il collegamento con le due rampe di svincolo presenti sulla carreggiata a monte. La sezione interna presenta un’altezza di 8 metri e la larghezza delle singole canne varia da un minimo di 8,6 metri a un massimo di 10,5 metri. L’apertura dello svincolo, oltre ad eliminare una forte penalizzazione del traffico autostradale determinata dalla presenza del cantiere durato oltre il previsto per lungaggini proprie del Contraente Generale, costituisce un altro importante passo avanti nel programma di completamento dell’opera commissariata, conclude la nota.

“Quando sono arrivato al Ministero delle Infrastrutture, nel 2019, mancavano ancora 27 km, il cantiere era fermo e tra Anas, General Contractor e imprese non c’era praticamente nemmeno la più elementare forma di dialogo” commenta il sottosegretario Giancarlo Cancelleri ricordando i numerosi nodi sciolti di quest’opera. “Il lavoro costante per portare a termine quest’opera è sotto gli occhi di tutti. Mentre c’era chi minacciava blocchi e rescissioni, l’interesse del governo e di anas è stato esclusivamente quello di consegnare l’opera al territorio e mettere fine si disagi”.

“Con l’apertura dello svincolo, in seguito alle demolizioni della vecchia ss 640, dalla A19 fino all’ingresso in città è tutta nuova SS 640 e i chilometri rimasti sono solo 4, ovvero quelli della galleria Caltanissetta. Giorno 24 febbraio intanto sarà aperto al traffico il bypass che evita l’interruzione della galleria che migliorerà anche la viabilità per e da Agrigento” conclude Cancelleri.

