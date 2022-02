Carini, ritrovato il defibrillatore rubato sulle scale del Castello. Il sindaco: "Furto inutile"

Curioso furto a Carini. Ignoti hanno trafugato il defibrillatore che era sistemato prima delle rampe di scale che portano al Castello. Sull'episodio è intervenuto il sindaco del Comune del Palermitano, Giovì Monteleone, che in un post ha commentato l'incresciosa e, inutile, sottrazione.

"Capiamo che ci possano essere difficoltà economiche, ma rubare un defribillatore è del tutto inutile - è l'amaro commento del primo cittadini di Carini - , perché è un oggetto invendibile e dal quale non ci si può trarre alcun profitto. Il defibrillatore serve per garantire in caso di emergenza un intervento tempestivo che può salvare una vita. Ce ne sono diversi in giro per la città e ieri è stato sottratto quello sulle scale che portano al Castello".

"Dobbiamo essere sempre grati per l’efficacia, la prontezza e la vigilanza sul territorio, che il servizio svolto dai carabinieri di Carini garantiscono quotidianamente - ha detto il sindaco dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del defibrillatore - . Ai vigili va il plauso per l’efficacia del sistema di sorveglianza che ha consentito ai carabinieri di individuare il ladro e recuperare il defibrillatore che è stato rimesso al suo posto. Un bel gesto riparatore nei confronti della cittadinanza".

