Covid, 4 sindaci siciliani positivi: l'annuncio arriva su Facebook

Il Covid continua a diffondersi in Sicilia con il numero dei casi nuovamente in aumento. Il virus dilaga nelle province dell'Isola come testimoniano i numeri che arrivano dalle varie amministrazioni comunali di alcune città. In particolare sono quattro i sindaci che, nelle ultime ore, hanno annunciato di essere stati contagiati

Il primo cittadino di Capo d'Orlando, Franco Ingrillì, ha reso noto di aver contratto il virus: "Purtroppo sono risultato positivo anche io al Covid 19 - ha detto il sindaco del Comune del Messinese - . Ho solo qualche lieve sintomo e mi sento abbastanza fiducioso e sereno. Grazie ai vaccini fatti mi sento tranquillo ed ottimista. Lavorerò da casa, continuando l’impegno per la nostra Capo d’Orlando anche da remoto. Un abbraccio virtuale, spero di potervi dare presto buone notizie". Positività anche per Giuseppe De Luca, a capo dell'amministrazione comunale di Maletto (Messina). “Carissimi concittadini - ha detto il sindaco - , voglio personalmente informarvi che avendo eseguito il test antigenico sono risultato positivo al Covid 19. Momentaneamente continuerò a svolgere la mia attività da casa per Maletto e i malettesi”.

Spostandosi nel Catanese arriva la conferma di essere positivo al Covid del sindaco di Aci Bonaccorsi, Vito Di Mauro: "Starò in isolamento per almeno una settimana perché vaccinato con tre dosi - ha detto - , da qualche giorno avevo leggero raffreddore e forte mal di gola senza febbre, che mi avevano indotto ad autoisolarmi anche se i test risultavano negativi. Spero che i sintomi rimangano così lievi e possa presto tornare alla mia abituale attività". Anche il primo cittadino di Paternò è stato infettato ed è "positivo al Covid. Sto bene - ha detto Nino Naso - , ho tre dosi e seguo l’attività amministrativa da casa". Numerosi i messaggi di pronta guarigione scritti dai cittadini sulla pagine social dei rispettivi sindaci.

