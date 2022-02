Coronavirus: tornano sopra 7 mila i nuovi casi in Sicilia, 51 decessi ma ricoveri in calo e quasi 4 mila guariti

Dopo il netto calo di ieri tornano a crescere i positivi al Covid in Sicilia. Un andamento che ha l'effetto di un ascensore, anche se la tendenza generale degli ultimi giorno, come nel resto d'Italia, è al ribasso. Secondo il bollettino di oggi, sono 7.248 i nuovi casi di Coronavirus a fronte di 47.948 tamponi processati nell'Isola. Un dato che colloca la Sicilia al sesto posto in Italia per numero di contagi. Ieri i nuovi positivi erano 3.463. Il tasso di positività sale al 15,1% quasi 3 punti in più rispetto a ieri%. Gli attuali positivi sono 277.811 con un aumento di 3.818 casi. I guariti sono 3.959 mentre le vittime sono 51 e portano il totale dei decessi a 8.866.

Migliora sensibilmente la situazione negli ospedali: sono 1.509 ricoverati, con 30 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 124, tre casi in meno rispetto a ieri.

Nelle province il maggior numero di casi è stato registrato oggi a Catania con 1.499 casi, a seguire Palermo con 1.432, Siracusa 1.111, Messina 890, Ragusa 683, Agrigento 670, Caltanissetta 458, Trapani 349, Enna, 204.

Covid, il bollettino nel resto d'Italia

In Italia, nelle ultime 24 ore sono 101.864 i nuovi contagi da Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 41.247. Sono 999.095 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, con un tasso di positività al 10,2%, stabile rispetto a ieri (quando era al 10,5%).

Le vittime sono invece 415, mentre ieri erano state 326. Dall'inizio della pandemia sono 11.765.767 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.927.800, in calo di 62.901 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 149.512. I dimessi e i guariti sono invece 9.688.455 con un incremento di 164.915 rispetto a ieri.

Sul fronte ospedaliero sono invece 1.376 i pazienti in terapia intensiva, 47 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 99. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.337, ovvero 338 in meno rispetto a ieri.

