Coronavirus, in Sicilia scendono i nuovi positivi e i ricoveri in terapia intensiva

Sono 6.141 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia riportati nel bollettino del ministero della Salute ma 83 si riferiscono, così come comunica la Regione Siciliana, allo scorso 26 gennaio. Ieri erano stati 7.369 i nuovi contagi. Scendono i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 140, 4 unità in meno rispetto alla giornata di ieri. Salgono purtroppo ancora i morti, +26 ma, come comunica la Regione, si tratta di decessi relativi ai giorni scorsi. I tamponi processati sono 41.715.

Attualmente nell'Isola ci sono 242.444 positivi al Covid, di cui 1.470 ricoverati in regime ordinario, 140 in terapia intensiva e 240.834 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 369.128, mentre i decessi a 8.498. Da inizio pandemia, sono state 620.070 le persone contagiate in Sicilia.

A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1375 nuovi casi, a Catania 1378, a Messina 1010, a Siracusa 611, a Ragusa 686, a Trapani 384, a Caltanissetta 326, ad Agrigento 329 e ad Enna 125.

A livello nazionale, sono 104.065 i nuovi casi di positività al covid registrati nelle ultime 24 ore, a a fronte di 818.169 tamponi effettuati contro i 137.147 del giorno precedente su 999.490 tamponi. Il tasso di positività scende così dal 13,7 al 12,7%. I morti sono 235 che portano il totale a 146.149. Con quelli di oggi diventano 10.925.485 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 2.643.817 (-20.831), 2.622.607 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 19.617 di cui 1.593 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 8.135.519 con un incremento di 124.706 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (14.558), poi l’Emilia-Romagna (13.091), il Lazio (11.533) e il Veneto (11.233).

