Stop alle telefonate commerciali anche sul cellulare, arriva la normativa: cosa fare

Stop alle telefonate commerciali anche sul cellulare. Ancora pochi giorni e poi scatteranno nuovi limiti al telemarketing, alle tantissime chiamate promozionali che riceviamo sugli smartphone. Nell'ultimo periodo, sempre più, vengono ricevute chiamate pubblicitarie ma ben presto la situazione dovrebbe cambiare.

Telefonate commerciali, interviene il registro delle opposizioni

Il registro delle opposizioni, valido finora soltanto per la rete fissa, viene infatti allargato alle telefonate automatizzate, senza operatori, e riguarderà tutti i numeri di cellulare. Il percorso per bloccare le chiamate commerciali indesiderate anche sulle utenze di telefonia mobile, così come sostiene il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, è completato ed entro fine gennaio ci sarà la deliberazione di approvazione. La proposta regolamentare è stata già concordata per ricevere i pareri e poi procedere alla trasmissione al Consiglio dei ministri per la deliberazione e poi al Presidente della Repubblica.

Cosa fare per non ricevere più le telefonate commerciali

Ecco cosa occorrerà fare per non ricevere più le telefonate commerciali sul cellulare: basterà registrarsi al registro delle opposizioni tramite web, telefono, via mail oppure con una raccomandata, e potremo dire addio alle chiamate indesiderate anche sulle linee di telefonia mobile. Finora nell’elenco era possibile inserire soltanto i numeri fissi. Con il nuovo provvedimento il registro sarà finalmente allargato a chiamate automatizzate, senza operatori e su telefonia mobile.

Multe per i trasgressori

Ad annunciare la novità via Twitter il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti Simone Baldelli, che aggiunge: "I call center che non rispetteranno le nuove regole dovranno fare i conti con multe severe".

© Riproduzione riservata